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Gündem İstanbul Valiliği az önce tüm İstanbullulara duyurdu! Aman dikkat! Duyanlar, duymayanlara haber etsin
Gündem

İstanbul Valiliği az önce tüm İstanbullulara duyurdu! Aman dikkat! Duyanlar, duymayanlara haber etsin

Yeniakit Publisher
2023-09-25 17:03:00 -
İstanbul Valiliği az önce tüm İstanbullulara duyurdu! Aman dikkat! Duyanlar, duymayanlara haber etsin

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkili olarak fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Marmara Bölgesi'nde rüzgarın akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği vurgulanarak, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

 
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