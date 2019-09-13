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İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alımı duyurusunda gerekli olan şartları belirtti. Son başvuru tarihi 27 Eylül olan ilanda personel alımı takvimi de sunuldu. Peki, İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

13 Eylül 2019 Cuma 23:48
İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler?

İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Üniversite Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alımı duyurusunda gerekli olan şartları belirtti. Son başvuru tarihi 27 Eylül olan ilanda personel alımı takvimi de sunuldu. Peki, İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı başvuru şartları neler? 

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (E-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı belge)

13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) 

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecek olup, Yabancı Diller Yüksekokulu için yayınlanan ilana, Yabancı Diller Yüksekokulu https://yabancidiller.istanbul.edu.tr/tr/ web sitesinde yer alan Başvuru formu ve Dilekçe örneği doldurarak ilana müracaat edilmesi gerekmektedir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (E-Devlet)

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

12-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)
13-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Aday Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun; Birimini, Bölümünü, Ana Bilim Dalı/Programını, Kadro Unvanını, Kadro Derecesini, İlan Özel Şartını ve iletişim adresini (Adres, Telefon Numarası, E-Mail v.s. açıkça belirtecektir.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

8-ALES Belgesi

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi

11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (Resmi Kurum Onaylı Belge veya E-Devlet üzerinden alınan belge)

12-Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

13-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (Resmi Kurum Onaylı Belge)

14-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı sınav takvimi

İLK BAŞVURU TARİHİ : 13.09.2019

SON BAŞVURU TARİHİ : 27.09.2019

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.10.2019

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 10.10.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.10.2019

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 23:48
  1. İstanbul Üniversitesi 29 Akademik Personel alımı
  2. İstanbul Üniversitesi Akademik Personel alımı
  3. İstanbul Üniversitesi Akademik Personel başvuru şartları
  4. akademik personel ilanları
  5. araştırma görevlisi

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