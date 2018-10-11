THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

İstanbul Ümraniye'de korkunç motosiklet kazası! Kask kafasından çıktı ve...

Ümraniye'de motosiklet sürücüsü refüjde bulunan aradan karşı şeride geçmek istediği sırada arkasından gelen başka bir motosikletliyle çarpıştı.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:36
İstanbul Ümraniye'de korkunç motosiklet kazası! Kask kafasından çıktı ve...

Kaza, İstanbulÜmraniye Çakmak Mahallesi Tavukçuyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü yasak olmasına rağmen refüjdeki boşluktan dönüş yaparak karşı şeride geçmek istediği sırada, arkasından gelen motosikletliyi fark etmeyince olanlar oldu. Aynı istikamette ilerleyen başka bir motosikletli duramayarak dönüş yapmak için manevra yapan motosiklete çarptı. 

MOTOSİKLET KASKI METRELERCE HAVAYA FIRLADI

Yaşanan kazada, çarpmanın etkisiyle iki motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çarpışma sonucunda bir motosikletlinin kaskı sürücünün kafasından çıkarak metrelerce uzağa fırladı. Motosikletliler uzun süre yerde hareketsiz yatarken, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. 

2 MOTOSİKLETLİNİN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Ümraniye’de yaşanan feci kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün dönüş yapmaya çalıştığı görülüyor. Bu sırada aynı istikametten hızla gelen diğer motosikletli çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletlileri yola savruluyor. Şahıslardan bir tanesinin kazanın etkisi ile kaskının metrelerce ileri fırladığı görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için koştuğu görülüyor. 

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 09:36
  1. İstanbul
  2. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de kuruluyor
    1. Türkiye’nin kestane pazarı Düzce’de..
    2. Domates, merkezi Antalya'da pazarda 6..
    3. "Suudileri çok şımarttık, artık hesap..
    4. Singapur-New York arasında dünyanın en..
    5. İSG’den 9 ayda 26 milyon yolcu geçiş..
    6. LimakASI 4. dönem mezunlarını verdi
    7. A Millier Rize'de sahneye çıkıyor!
    8. Turizmcilerin gözü yeni havalimanında
    9. Bakanlıklarda yeni logolar yer alacak
    10. Merkez Bankası kritik rakamları açıkladı
    11. Ankara'da tefecilerine darbe: 14 kişi..
    12. Tarımda "biyoteknik mücadele desteği"..
    13. AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    14. ANKA Haber Ajansı kime satıldı?
    15. Endonezya'daki depremde ölü sayısı 2..
    16. Amerika'da zimmetine para geçiren..
    17. Sürpriz gelişme! Ryan Babel menajerini..
    18. Dışkı yiyen Celal Şengör, Ahmet..
    19. Adana'ya inen Suudi Arabistan'a ait..
    20. "Tarafsız medya" diye ağlayan CHP,..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?