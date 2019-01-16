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İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

Basın Ekspres yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında harfiyat kamyonu, polis aracı ve bir öğrenci otobüsü birbirine girdi. Kazada yaralanma olmazken, yoğun trafik oluştu.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:30
İstanbul trafiğini kilitleyen kaza!

Kaza 10.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Atatürk Havalimanı İstikameti Kuyumcukent Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Yağış'ın kullandığı 34 JN 4861 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken şerit değiştiren polis aracına arkadan çarptı. Bu sırada 34 KJ 7582 plakalı ve içerisinde öğrenci bulunan otobüs sürücüsü Ekrem Yıldız'da hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaza da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Otobüsteki öğrenciler kaza yerine gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kaza nedeniyle Basın Ekspres yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yolda bulunan araç parçalarının temizlenmesi için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Olayı anlatan kamyon sürücüsü Ahmet Yağış,"Şerit değiştirmek için aniden önümde duran polis aracına arkadan çarptım. Ardında otobüsle çarpıştık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:30
  1. trafik kazası
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