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İstanbul trafiğine çözüm! İşte Yıldırım’ın planı

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı öğrenildi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:23
İstanbul trafiğine çözüm! İşte Yıldırım’ın planı

Alınan bilgiye göre, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

832 bin lira yakıt tasarrufu

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Alternatif üçüncü ana hat oluşturulacak

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller

- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.

- Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.

- Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.

- Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.

- Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.

- Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.

- Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.

- Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.

- Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.

- Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.

- Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.

- Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.

- Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.

- Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.

Yapımı devam eden tüneller

- Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.

- Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.

- Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.

- Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:23
  1. Binali Yıldırım
  2. İstanbul
  3. trafik
  4. tem
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