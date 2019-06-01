İstanbul trafiğinde son yol durumu nasıl?
İstanbul'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler dün akşam yola çıktı. İstanbul trafiği bugün rahatlarken akşam saatlerine doğru yoğunluk tekrar arttı.01 Haziran 2019 Cumartesi 17:34
Bayram tatili için yola çıkanlar dünn akşam saatlerinde yoğun bir trafiğe neden olmuştu.Dün yaşanan yoğunluğun aksine bu sabah D-100 Karayolu'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.
Sınav sonrası yoğunluk arttı
İstanbul'da yola çıkmak için LGS sınavının bitmesini bekleyenler akşam saatleri itibari ile yollara düştü. İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam saatleri itibari ile yüzde 42'lere yükseldi.
İftar sonrası yoğunluğun daha da artması bekleniyor...
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