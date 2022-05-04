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Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yeni öğretim görevlisi alımları
Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yeni öğretim görevlisi alımları

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kurumda istihdam edilmek üzere yeni öğretim görevlisi alımları yapacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-04 14:01:00 -
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yeni öğretim görevlisi alımları

İstanbul Ticaret Üniversitesi, yeni öğretim üyesi alımlarına gideceğini duyurdu. Basın ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre İstanbul Ticaret Üniversitesi,  tam 8 kişilik öğreit görelvisi kadrosuna personel alımı yapacak.İlana başvurududa bulunmak isteyen adaylar başvurularını 29 Nisna - 1 4 Mayıs tarihleir arasında müracatlarını yapabilecek.

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