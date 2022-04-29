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Ekonomi İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 15:18:00 -
İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör   ve   Doçent   kadroları   için   başvurular   29.04.2022 tarihinden itibaren Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise Resmi Gazete tarihinden  itibaren  ilgili  Fakülte  Dekanlığına,  on  beş  gün  içerisinde  şahsen,  kargo  veya  posta yoluyla yapılacaktır. Kargo veya postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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