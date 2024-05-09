İstanbul Ticaret Odası'ndan ekmeğe zam kararı!
İstanbul Ticaret Odası’nın meclis toplantısında alınan kararla ekmeğe zam yapıldı.
İstanbul'da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL oldu.
Ekonomim'in haberine göre İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Mayıs ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Son zam Aralık'ta yapılmıştı!
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye çıkarıldı.
Aralık 2023’te ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak belirlenmişti.
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