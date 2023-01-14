İstanbul'da en çok kaza nerede oldu? TEM Mahmutbey ilk sırada!

Radyo Trafik Yolda verilerine göre, geçtiğimiz yıl İstanbul’da ana yollarda trafiği etkileyen 13 bin 510 kaza meydana geldi. En çok kaza ise TEM Mahmutbey’de gerçekleşti. En çok trafik kazası ekim ayında en az kaza ise ocak ayında gerçekleşti.

38 ölümlü, bin 512 yaralanmalı kaza

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması verilerine göre; İstanbul’da ana yollarda trafiği etkileyen 13 bin 510 kaza meydana geldi. 1 Ocak 2022 ile 1 Ocak 2023 tarihleri arasını kapsayan verilere göre; 13 bin 510 kazanın 38’i ölümle sonuçlanırken bin 512 kazada ise yaralılar vardı.

En çok ekim, en az ocakta kaza oldu

Kazalar aylara göre dağıtıldığında, en çok kaza yapılan ayın ekim olduğu görüldü. Ekim ayında bin 272 kaza kayıtlara geçti. Bu kazaların 3’ü ölümlü, 120’si ise yaralanmalı idi. En az kaza yapılan ay ise ocak oldu. Toplam 913 kaza kaydedilen aydaki kazaların 3’ü ölümlü, 99’u yaralanmalı oldu. Mayıs ise en çok ölüm ile sonuçlanan kazanın olduğu aydı. Meydana gelen bin 213 kazanın 172’si yaralanmalı iken 5 kaza ise ölüm ile sonuçlandı.

İstanbul'un kaza kara noktalarının başında TEM Mahmutbey var

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasında en çok kaza girilen yer TEM Mahmutbey olarak verilere yansıdı. Otoyolun Mahmutbey kesiminde 221 kaza kayda geçti. Bu kazaların 11’i ise yaralanmalı idi.

TEM Mahmutbey’i sırasıyla; D100 Haramidere (220 kaza), D100 Haliç Köprüsü (211 kaza), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (202 kaza), D100 Merter (198 kaza), D100 Küçükçekmece (189 kaza), D100 Avcılar (180 kaza), TEM Ispartakule (177 kaza), FSM Köprüsü (169 kaza), TEM Halkalı (156 kaza), D100 Beylikdüzü (155 kaza), D100 İncirli (146 kaza), TEM Seyrantepe (116 kaza), TEM Dudullu (114 kaza) ve TEM Bahçeşehir (113 kaza) takip etti.

Araç arızaları da kazalar kadar trafiği etkiledi

Ana yollarda trafik kazaları kadar arızalı araçlar da trafik yoğunluğuna neden oldu. 2022 yılı toplamında Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasında 9 bin 520 arızalı araç yer aldı. Arızalı araçların en çok kaydedildiği konumlar D100 Haramidere, Küçükçekmece, Avcılar, İncirli ve Merter oldu.

EGM ve SBM istatistikleri ne diyor?

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza verileri, İstanbul’da “ana yollarda” ve “trafiği etkileyen” kazaları kapsıyor. Ancak bu kriterler haricinde de kentte gün içinde yüzlerce kaza meydana geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2022 yılında İstanbul’da toplam 64 bin 387 kaza meydana geldi. Bu kazaların 41 bin 542’si sadece hasarlı kazalardı, 22 bin 845 kazada ise ölü ya da yaralılar vardı. Bu kazalar sonucu 129 kişi yaşamını yitirirken 29 bin 35 kişi de yaralandı.

Öte yandan, meydana gelen her kaza emniyet istatistiklerine yansımıyor. Özellikle kent içinde meydana gelen hasarlı kazalarda taraflar aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek kaza sürecini emniyet birimlerine yansımadan sonlandırabiliyor. Bu veriler de hesaba katıldığında kentteki kaza sayısı daha da artıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre, İstanbul’da 2022 yılında 251 bin 774 kaza tespit tutanağı düzenlendi.