İstanbul Tabip Odası, vakalar düşünce Kanal İstanbul provokasyonuna başladı!

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Koronavirüsün ülkemizde görülmeye başladığından bu yana türlü provokasyonlarla hükümeti hedef alan İstanbul Tabip Odası, vakaların düşmesinin ardından şimdi de Kanal İstanbul için sahneye çıktı.

İTO'dan Kanal İstanbul provokasyonu

Terör sevici Türk Tabipler Birliği (TTB) bünyesindeki İstanbul Tabip Odası (İTO), 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Kanal İstanbul projesine karşı bir etkinlik gerçekleştirerek basın açıklaması yaptı.

Sağlık çalışanlarının cansiperane bir şekilde çalıştığı ve Sağlık Bakanlığı’nın başarılı bir şekilde yürüttüğü pandemi sürecini baltalamaya çalışan İTO, şimdi de Kanal İstanbul ile ilgili provokasyon yapmaya başladı. Sağlık dışında her konuya atlayan İTO tarafından yapılan basın açıklamasında, "Biz İstanbul halkı olarak tekrar ediyoruz, bu projeden vaz geçin, bilimle, halkla inatlaşılmaz. İlan ediyoruz, vaz geçmediğiniz durumda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Boğazı'nın trafik güvenliğinin sağlanması, seyir emniyetinin sağlanması, tarihsel ve kültürel dokusunun korunması gibi bir çok amaca hizmet eden Kanal İstanbul projesiyle ilgili 'katil proje' ifadelerini kullanan İstanbul Tabip Odası, “Kanal İstanbul’u Yaptırmayacağız! Yeni Şehir’i Kurdurmayacağız” pankartı açtı.