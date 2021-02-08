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Yaşam İstanbul susuz kalır mı? İstanbul’un kaç günlük suyu var?
Yaşam

İstanbul susuz kalır mı? İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul’un kaç günlük suyu var? Sonbahar ve kış mevsiminde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti. 2021 yılının ilk günlerinden İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerinde ölçüydü. Vatandaşlar İstanbul’un susuz kalıp kalmayacağını merak ediyor. İstanbul’un kaç günlük suyu kaldı? İstanbul barajları son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-08 20:14:00 -
İstanbul susuz kalır mı? İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları ne durumda güncel | İstanbul’da beklenen mevsimsel yağışlar geçekleşmeyince barajlar alarm vermeye başladı. Ocak ayının ortasında ise havalar soğudu yağmur ve kar İstanbul’da kendini hissettirdi. Hal böyle olunca şubat ayında barajların doluluk oranı yüzde 40’ı geçti. Peki, bu yaz İstanbul susuz kalır mı?

İstanbul susuz kalır mı? İstanbul’un kaç günlük suyu var?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağışlar ve barajların durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Meteorolojik kuraklığın olması demek illa tarımsal kuraklığın olacağı anlamına gelmiyor. Depolanmanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen sene Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretiminde rekorunu kırdık. Bu sene de yağışlar istediğimiz seviyede değil. İstanbul özelinde yüzde 19'lara düşmüş baraj seviyelerimiz vardı. Yüzde 40'ların üzerine çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var. Türkiye kurak bir ülke olmaya aday. Özellikle 2035'ten sonra bir kuraklık beklentisi var" dedi.

İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?
İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?

Yaşam

İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’da hava soğuyacak mı?

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