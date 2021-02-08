İstanbul barajları ne durumda güncel | İstanbul’da beklenen mevsimsel yağışlar geçekleşmeyince barajlar alarm vermeye başladı. Ocak ayının ortasında ise havalar soğudu yağmur ve kar İstanbul’da kendini hissettirdi. Hal böyle olunca şubat ayında barajların doluluk oranı yüzde 40’ı geçti. Peki, bu yaz İstanbul susuz kalır mı?

İstanbul susuz kalır mı? İstanbul’un kaç günlük suyu var?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağışlar ve barajların durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Meteorolojik kuraklığın olması demek illa tarımsal kuraklığın olacağı anlamına gelmiyor. Depolanmanız varsa bu iş tarımsal kuraklığa dönmez. Geçen sene Cumhuriyet tarihinin bitkisel üretiminde rekorunu kırdık. Bu sene de yağışlar istediğimiz seviyede değil. İstanbul özelinde yüzde 19'lara düşmüş baraj seviyelerimiz vardı. Yüzde 40'ların üzerine çıktık. Türkiye ortalamaları da iyiye doğru gidişat gösteriyor. Bundan sonraki aylarda da düzenli bir yağış rejimi beklentimiz var. Türkiye kurak bir ülke olmaya aday. Özellikle 2035'ten sonra bir kuraklık beklentisi var" dedi.