İstanbul Sözleşmesi'nin sinsi ifadesini deşifre etti! Bu kavram 'kadına şiddet'ten daha fazla geçiyor!
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, cinsiyeti ortadan kaldırmak ve LGBTİ'yi yaygınlaştırma amacı taşıyan ifsat projesi İstanbul Sözleşmesi'ni deşifre eden açıklamalarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Sosyal medya hesabından Youtube kanalından yaptığı konuşmayı paylaşan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, toplumu ifast etme amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi'ndeki sinsi projelere dikkat çekerek uyardı. Sofuoğlu, 'toplumsal cinsiyet' ifadesinin 'kadına şiddet' ifadesinden daha fazla geçtiğini kaydederken bunun bir kamufle olduğuna ise dikkat çekti.
Sofuoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Güya Kadına Şiddeti önleme için hazırlanan İstanbul Sözleşmesinde, TOPLUMSAL CİNSİYET kelimesi neden KADINA ŞİDDET kelimesinden daha fazla yerde geçiyor.
TOPLUMSAL CİNSİYET kelimesinin manasını ÇOK AZ KİŞİ BİLİYOR
ÇOK TEHLİKELİ
İzleyin ve anlatın lütfen"
Koç ve TÜSİAD'ın 'Toplumsal Cinsiyet Rehberi'ndeki şoke eden ifadeleri paylaştı
İstanbul Sözleşmesi'ni savunan TÜSİAD ve Koç'un paylaştığı İletişim'de Toplumsal Cinsiyet Rehberi'ne değinen Ebubekir Sofuoğlu, tanımlamada 'cinsiyet değiştirebilineceği' ifadesine dikkat çekti.
İşte Sofuoğlu'nun bahsettiği o tanımlama:
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