İstanbul Sözleşmesi'ni anketle aklamaya kalktılar

Türkiye'nin kanayan bir yarası olan İstanbul Sözleşmesi için Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu KONDA araştırma şirketi bir araştırma düzenledi. Konda daha önce yaptığı seçim anketlerinin çoğunluğunda yanılmıştı. Anketin nerede kimlerle yapıldığı bilinmezken, solak medya hemen anketi manşetlerine taşıyarak propaganda yaptı.

Alelade rakamların arkasına sığınan KONDA'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkinyaptığı araştırma sonuçlarına göre "Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmalı" diyenlerin oranı sadece yüzde 7 olarak açıklandı.

Yine araştırmaya göre İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılıp çıkılmaması gerektiği konusunda sorulan soruya toplumun neredeyse yüzde 60'ı bir fikirlerinin olmadığı cevabını verdi.

Sözleşmeyi bilenlerin; Yüzde 7'si çıkılmalı derken yüzde 36'sı ise sözleşmede kalınması gerektiğini savundu.

İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılsın mı? sorusu soruldu

Ankete katılanların yarıdan fazlası bu konuda da bir fikri olmadığını belirterek çıkma veya kalma konusunda hiçbir yorumda bulunmadı. Ankete katılanların yüzde 7 çıkılmalı derken yüzde 36 ise sözleşmede kalınması gerektiğini savundu. “Bir fikrim yok” diyenlerin oranı ise 58 olarak belirtildi.

Yine partilere göre İstanbul Sözleşmisi'nden çıkılmalı mı sorusuna cevap verenlerden CHP, HDP ve İYİ Partililerden çok az da olsa "çıkmalıyaz" cevabı verildi.

En son seçim anketinde AK Parti'nin oylarını düşük gösterdiler

KONDA tarafından düzenlenen 2020 seçim anketine göre, MHP yüzde 10'nun altında kalırken, HDP'nin oylarını arttırdığını iddia ettiler. AK Parti'nin oy oranını ise yüzde 37.2 olarak açıkladılar