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Aktüel İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü
Aktüel

İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:38:22 -
İstanbul sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla İstanbul'un birçok cadde, sokak ve meydanları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 salgını ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında sokağa çıkma kısıtlaması da bulunuyor.

Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla Türkiye genelinde başladı.

Bu kapsamda, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok cadde, sokak ve meydan kısıtlamayla birlikte boş kaldı. Kentin ana arterlerinde az sayıda araç olduğu görüldü.

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Avcılar'da normal zamanda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Marmara Caddesi'nde sakinlik gözlenirken, paket servis sürecinin başlaması nedeniyle motorlu kuryelerin hareketliliği dikkati çekti.

Öte yandan, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kısıtlama kapsamında Namık Kemal Bulvarı'nda denetim yaptı. Ekipler, durdurdukları sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamanın başlamasıyla Silivri'nin merkezi ve sahil şeridinde de sessizlik yaşandı.

Anadolu yakasının en kalabalık ilçelerinden olan Kadıköy ve Üsküdar'da da cadde, sokak ve meydanların boş kaldığı, market ve iş yerlerinin kapalı olduğu gözlendi.

Kısıtlama, yarın saat 10.00'da sona erecek.

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