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İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek Meteoroloji son dakika

İstabul’da soğuk hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ne kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Meteoroloji’nin uyarısı bugün sabahtan itibaren İstanbul’da kendini hissettirdi. İstanbul’da beklenen soğuk hava ve kar yağışı geldi. Peki, İstabul’da soğuk hava ne kadar sürecek? Kar yağışı hangi noktaları etkileyecek? Soğuk ne zaman bitecek? Bahar havası ne zaman gelecek?

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
İstanbul soğuk ve kar ne kadar sürecek Meteoroloji son dakika

İstabul’da soğuk hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ne kar yağışı uyarısında bulunuyordu. Meteoroloji’nin uyarısı bugün sabahtan itibaren İstanbul’da kendini hissettirdi. İstanbul’da beklenen soğuk hava ve kar yağışı geldi. Peki, İstabul’da soğuk hava ne kadar sürecek? Kar yağışı hangi noktaları etkileyecek? Soğuk ne zaman bitecek? Bahar havası ne zaman gelecek? 

İstanbul'da kar beklenen seviyelerde. İstanbul'un yüksek ilçelerinde kar yağışı, diğer ilçelerinde karla karışık yağmur ve yağmur şeklinde yağışlar var. Önümüzdeki saatlerde sıcaklık biraz daha düşecek. Kar yağış alanı biraz daha genişleyecek. Anadolu ve Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yüksek daha ağırlıklı olmak üzere yarın sabaha bir beyaz örtüyle sabaha uyanmış olacağız. Kocaeli sınırına olan alanda kar kalınlığı 10-12 santimi bulabilir. Yine Başakşehir ve Beylikdüzü civarı kar yağışının beyaz örtü yapabileceği yerler. Şu anda kar yağışı daha dar, karla karışık yağmur daha geniş bir alanda kendini gösteriyor. Yarın kar yağışı daha geniş, karla karışık yağmur şeklindeki alan daha dar olacak.Yarın akşam saatlerinden itibaren de artık bu sisteme veda etmeye başlıyoruz. Hem sıcaklık tırmanacak hem de yağış kesmiş olacak. 

Soğuk ne zaman bitecek?

Kar yağışı Marmara'da Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinde daha etkin. Günün ikinci yarısında Bursa çevreleri ve Kocaeli, gece kar yağışı alıyor olacak. Bolu dolaylarına kar yarın tekrar gelecek ama çok etkili olmayacak. Bunun dışında kar yağışının olacağı geniş bir alan yok. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da ve Karadeniz'de yağmur var. 'Soğuk var mı?' sorusunun cevabına bakacak olursak, yakın gelecekte bir dalga yok. Sıcaklıklar düştüğü değerlerden çok hızlı bir şekilde tırmanmıyor. Mart ayının büyük bir kısmında kış değerlerine yakın sıcaklıklarla geçireceğiz.

Meteoroloji son dakika soğuk ve yağışlı hava uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin bugün (22.02.2019 Cuma) gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya’da, gece yarısına doğru İstanbul’da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya’da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen kar yağışlarının, Pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (5-10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:47
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. Kırklareli
  4. İstanbul
  5. Edirne
  6. Çanakkale
  7. Bursa
  8. Bolu
  9. Balıkesir
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