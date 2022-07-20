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Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 13:12:00 -
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 18.07.2022
Son Başvuru Tarihi : 01.08.2022
Ön Değerlendirme Tarihi : 03.08.2022
Sınav Giriş Tarihi : 05.08.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.08.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.
Başvuru Yeri (Maslak Yerleşkesi) : Maslak Mah. Atatürk Otosanayi Sitesi 55. Sk. No: 2 Maslak / İSTANBUL

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