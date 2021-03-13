İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacak.

Duyuru Başlama Tarihi : 13.03.2021

Son Başvuru Tarihi : 27.03.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 29.03.2021

Sınav Giriş Tarihi : 30.03.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 31.03.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : www.sisli.edu.tr

Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta Yolu.

Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi) : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 Şişli / İSTANBUL



İSTENİLEN BELGELER:



1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)

3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)

4. Diploma aslı ya da onaylı örneği (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)

5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği

6. ALES Sonuç Belgesi

7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi

8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

9. 2 Adet Fotoğraf

10.Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge

11. Adli Sicil Kaydı

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