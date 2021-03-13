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Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 9 öğretim görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:44:00 -
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmeliğin”  ilgili  maddelerine  göre  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacak.

Duyuru Başlama Tarihi                              : 13.03.2021
Son Başvuru Tarihi                                    : 27.03.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                           : 29.03.2021
Sınav Giriş Tarihi                                       : 30.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                               : 31.03.2021 Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi      : www.sisli.edu.tr
Başvuru Şekli                                             : Şahsen veya Posta Yolu.
Başvuru Yeri (Esentepe Yerleşkesi)            :  Esentepe  Mah.  Büyükdere  Cad.  No:  100  Şişli  / İSTANBUL

İSTENİLEN BELGELER:

1. Müracaat Dilekçesi (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
2. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (www.sisli.edu.tr adresinde mevcut.)
3. Ayrıntılı Özgeçmiş (YÖK Formatlı Cv)
4.  Diploma  aslı  ya  da  onaylı  örneği  (Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  Yabancı  Ülkelerden Alınmış Diplomalar İçin YÖK Denklik Belgesinin Onaylı Örneği)
5. Resmi Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği
6. ALES Sonuç Belgesi
7. ALES Muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 Adet Fotoğraf
10.Erkek Adaylar İçin, Askerlik Durumunu Gösteren Resmi Belge
11. Adli Sicil Kaydı

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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