  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İstanbul Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 02:28:53 -
İstanbul Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok
Gündem

CHP’li İmamoğlu’ndan Akit muhabirine çirkin saldırı! İmla kurallarından da haberi yok

Koltuğa oturduğu günden bu yana hiçbir proje üretmediği gibi, mevcut projeleri de iptal eden CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, bugün 18 aylık icr..
Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri
Teknoloji

Oppo telefon fiyatları ne kadar? Oppo telefon modelleri neler? Oppo telefon özellikleri

Oppo telefon fiyatları. Oppo telefon modelleri ve fiyatları yakından takip ediliyor. Oppo Reno 4 Life ile Oppo a serisi Türkiye’de adete yok..
Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı
Ekonomi

Türkiye'den Tunus'a dev silah ihracatı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından Tunus'a 150 milyon dolar tutarında silah ihracatı için imzaların atıldığı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay