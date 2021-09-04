İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi alımı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı.
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yeni öğretim üyesi alımları gerçekleştirecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre; çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımının yapılacağı bildirildi. Adaylar, söz konusu ilana başvurularını 3 Eylül – 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ