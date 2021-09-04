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Ekonomi İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi alımı
Ekonomi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi alımı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:23:00 - 2021-09-04 13:25:08
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden 6 öğretim üyesi alımı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi yeni öğretim üyesi alımları gerçekleştirecek. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre; çeşitli bölümlerde görevlendirilmek üzere 6 öğretim üyesi alımının yapılacağı bildirildi. Adaylar, söz konusu ilana başvurularını 3 Eylül – 24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapabilecek.

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