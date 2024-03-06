İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu: Sezaryen oranımız çok yüksek! Anne adayları daha sağlıklı olan normal doğumu tercih etmeli

Onursal başkanlığını İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit’in yaptığı kongreye birçok kurumdan sağlıkçı katıldı.

Kongrede acile gelen hastalara nasıl davranılması gerektiği, gebelikte süreçler, gebelikte acil kalp hastalıkları, çoğul gebelik komplikasyonları gibi kadın hastalıkları ve doğum alanına ilişkin birçok konu masaya yatırıldı.

Kongrede konuşan Prof. Memişoğlu da sezaryen oranının çok yükseldiğini anne adaylarının normal doğumu tercih etmesi gerektiğini aktardı.

Sezaryen bir doğum şekli değil, ameliyattır

Normal doğumun hem anne hem bebek için en sağlıklı yöntem olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, “İstanbul’da 17 milyon nüfus var. Doğum sayılarımız son 4-5 yıldır yüzde 2-3 oranında, canlı doğum sayılarımız düşüyor. Bilimsel verilere baktığımızda toplam sezaryen oranımız halen daha yüzde 28-30 bandında. Bu yüksek bir oran, sezaryen bir doğum şekli değil, ameliyattır, ameliyat doğal değil mecburi süreçtir. Tıbbi olarak ancak 10 doğumdan 1-1,5’unun sezaryen yapılması gerekir. Annelerimizin, anne adaylarımızın öncelikle normal doğumu tercih etmelerini bekliyoruz. Sezaryenin ameliyat olduğunu, çocuğuyla ilişkisinin bir süre sonra başlayacağını bilmelerini istiyoruz” dedi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise annelerin yaş ortalamasının arttığına dikkati çekti. Yiyit, “Annelerimiz artık daha ileri yaşlarda anne olmaya başlıyor. Bunun beraberinde getirdiği riskler var. Artık eskisine göre daha fazla riskli gebeliklerimiz var, normal doğumlarımızın oransal olarak düşmeye doğru gittiği bir ülke yaşıyoruz. Doğum hızımız düşüyor, bu düşüşü durdurmak, biraz yukarıya doğru oynatmak zorundayız” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO