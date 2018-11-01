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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PKK operasyonu!

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, Danimarka'da PKK/KCK adında para toplayan terörist yakalanarak gözaltına alındı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:16
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda PKK operasyonu!

Danimarka'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı tespit edilen bir şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Danimarka'ya giderken yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Danimarka'da terör örgütü PKK/KCK için para toplayan A.K.'nın 16 Ekim'de İstanbul'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüpheli A.K. dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kopenhag'a gitmek istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet kaynakları, şüpheli A.K.'nın örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yurdışında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ileri sürdü. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:16
  1. İstanbul
  2. Sabiha Gökçen Havalimanı
  3. PKK operasyonu
  4. Terörle Mücadele

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