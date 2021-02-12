Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı.Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

İstanbul sabah ezanı kaçta okunuyor?

İstanbul imsak saati: 06:29

Sabah ezanı kaç rekattır?

Sabah namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz olarak toplamda 4 rekattır.

Sabah namazının önemi

Hz. Peygamber (asm) sabah namazlarına çok önem vermiş ve bunların hiç bir zaman kaçırılmamasını tavsiye buyurmuşlardır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:

“Kim yatsıyı bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibi olur, kim de sabah namazını bir cemaat içinde kılarsa sanki gecenin tamamını namazla geçirmiş gibi olur.”

Bir başka hadiste de şöyle buyuruluyor:

"Bir grup melek geceleyin, diğer bir, grup da gündüz ard arda size gelirler ve aranızda kalırlar. Bunlar sabah ile ikindi namazlarında buluştuktan sonra (gündüz) aranızda kalmış olanlar semaya çıkarlar. Rabbleri kullarının halini en iyi bilen olduğu halde meleklere "Kullarımı ne halde bıraktınız?" diye sorar. Onlar da "onları namaz kılarken bıraktık, zaten namaz kılarken bulmuştuk" cevabını verirler; Biriniz ikindi namazından bir secdeyi gün batmadan evvel yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın. Sabah namazından da bir secdeyi gün doğmadan yetiştirecek olursa, namazını tamamlasın."

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor:

“Kim iki bürdeyi kılarsa cennete girer. İki bürde: Sabah ve ikindi namazıdır.”(Buhari Fethu’l-Bari: 2/52)