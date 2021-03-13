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Ekonomi İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı
Ekonomi

İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:39:00 -
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.

İstenilen Belgeler: 

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı  ve  adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş, Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,

Yüksek  Lisans  Diploması  veya  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  (Aslı  veya  Noter  Tasdikli sureti, Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), ALES Sonuç Belgesi,

Yabancı   Dil   Sonuç   Belgesi   (Lisans   Programlarına   başvuru   yapacak   adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az  50  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan  muadili  bir  puan  almış  olmak gerekir. )

Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Üniversitelerarası  Kurulca denkliğini  gösterir  belgenin  onaylı  fotokopisi  2  Adet  biyometrik  fotoğraf  (son  altı  ay  içinde çekilmiş olmalı)

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik  evrakla  yapılan  başvurular  kabul  edilmeyecektir.  Müracaatlar  şahsen  veya  posta  yoluyla yapılacaktır.

Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C.    İstanbul    Rumeli    Üniversitesi    İlgili    Fakülte    Dekanlıkları    ve    Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ                     : 13.03.2021
İLAN BİTİŞ TARİHİ                                  : 27.03.2021
ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ   : 29.03.2021
SINAV GİRİŞ TARİHİ                               : 30.03.2021
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ                   : 31.03.2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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