İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacak.



İstenilen Belgeler:



Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)



Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, YÖK Formatlı Özgeçmiş, Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,



Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli sureti, Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti), ALES Sonuç Belgesi,



Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )



Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)



e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.



Öğretim elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:



T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlükleri, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul



İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13.03.2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 27.03.2021

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 29.03.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 30.03.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.03.2021

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