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Aktüel

İstanbul polisinden kurban satıcılarına uyarı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban satıcılarına koronavirüs ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-22 12:39:27 -
İstanbul polisinden kurban satıcılarına uyarı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarlarında satıcılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri ve sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, Ümraniye Hekimbaşı'ndaki kurban pazarına gelerek koronavirüsle mücadele kapsamında satıcıları, ellerini sık sık sabunlu suyla yıkaması, tokalaşma ve sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması, bulundukları ortamın sık sık havalandırılması, havlu gibi kişisel eşyaları ortak kullanmamaları, kıyafetlerini 60-90 derecede deterjanla yıkamaları, mutlaka maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Esnafı, düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini, öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmaları konusunda ikaz eden ekipler, kurban satıcılarını dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Ekipler, sahte parayı gerçeğinden ayırt etme yöntemlerini anlatarak alışverişlerini TL ile yapmalarını, yanlarında ya da kaldıkları yerlerde nakit para bulundurmamalarını, hayvan satışlarından kazandıkları parayı bankaya yatırmaları gerektiğini belirtti.

Görevliler daha sonra bilgilendirici broşürleri kurban satıcılarına dağıttı.

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