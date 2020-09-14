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Aktüel İstanbul polisinden koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması
Aktüel

İstanbul polisinden koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması

Yeniakit Publisher
2020-09-14 15:00:59 -
İstanbul polisinden koronavirüse karşı bilgilendirme çalışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler, Ümraniye ilçesinde yaptıkları çalışmada vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Esnafa da uyarılarda bulunan ekipler, satılan ürünlerin poşetlenmesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Ekipler ayrıca koronavirüse karşı uyarıların bulunduğu broşürleri de vatandaşlara dağıttı.

Broşürlerde, yeni tip koronavirüs ile mücadelede yapılması gereken hususlar yer alıyor.

Vatandaşlar da polisin koronavirüs hakkında yaptığı bilgilendirme çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.


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