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İstanbul polisinden "Huzurlu park ve okul önleri" denetlemesi

İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler, mobil okul timi, mobil park timi, narkotik ekipleri, çocuk polisi ve trafik ekiplerinin katıldığı "Huzurlu Park ve Okul Önleri" adı verilen denetlemeler yapıldı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
İstanbul polisinden "Huzurlu park ve okul önleri" denetlemesi

İstanbul'da polis ekipleri "Huzurlu Park ve Okul Önleri" adı verilen denetlemeler gerçekleştirdi. 

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde okul önü ve parklarda polis uygulaması yapıldı. Şişli Kuştepe'de bir okulun önünde yapılan uygulamaya Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler, mobil okul timi, mobil park timi, narkotik ekipleri, çocuk polisi ve trafik ekipleri katıldı. Yoldan geçen şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Üst araması yapılan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Okul önü ve parklarda yapılan denetlemelerin öğrencilerin güvenliği ve uyuşturucu satıcılarının yakalanması için sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:40
  1. Huzurlu Park ve Okul Önleri denetlemesi
  2. İstanbul
  3. polis uygulaması
  4. asayiş uygulaması

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