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Yaşam İstanbul Polisi, yetim ve öksüz çocukların gönüllerini ısıttı
Yaşam

İstanbul Polisi, yetim ve öksüz çocukların gönüllerini ısıttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yetim-öksüz çocuk ve ailelerine kışlık kıyafet hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:43:00 -
İstanbul Polisi, yetim ve öksüz çocukların gönüllerini ısıttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri gündüz saatlerinde Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe’de ekonomik durumu iyi olmayan yetim-öksüz çocuk ve ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Polis ekipleri çocuklara mont, bot, eldiven ve bere gibi kışlık kıyafetler hediye etti. Çocuklara kapıdan hediyelerini veren ekipler, ailelerle sohbet etti. Hediyesini alan çocuklar hemen üzerine giyerken, polis abileri çocukların hediyelerini açmalarına ve giymelerine yardım etti.

Çocukların aileleri ise polis ekiplerine teşekkür etti.

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