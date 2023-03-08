İstanbul olası bir depreme hazır mı? Mehmet Tevfik Göksu cevapladı

Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, aziz milletimize geçmiş olsun. 6 Şubat depremini, deprem diye tanımlamak çok zor bir şey. Dünyada karada olan en büyük felaket. Tüm ekiplerimizi seferber ederek bölgeye hızlı bir şekilde gittik. Orada yaşanan çok ilginç tramvalar var.

Deprem bize devletin ne kadar büyük, bu milletin aziz olduğunu öğretti. İlk anda hemen 50 tıra yakın organizasyon yürüttük. Kimi aradıysam hiç kimseden 'hayır' cevabını duymadım. 'Birlikte Türkiyeyiz' kavramını söylemin ötesinde gittik deprem bölgesinde yaşadık.

İstanbul'daki AK Partili belediyeler 10 bin konteyner gönderdi. Kardeşlerimiz şunu bilsin ki biz onları asla yalnız bırakmayacak. Devlet oradaki kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacak.

Milletimizin devletimize güveninin tam olduğunu gördük. İnsanların yüzde 67'si Cumhurbaşkanımızın "1 yılda konutları inşa edeceğiz" sözüne güveniyor, ankette oraya çıkan sonuç bu. Biz devlet ve millet olarak birbirimize güvenmeyi biliriz. Milletle devlet aynı yolda yürürse aynı hedefe odaklanır.

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İstanbul olası depreme hazır mı?

Kentsel dönüşüm noktasında çok büyük bir emek ortaya koyduk belediye olarak. Esenler'de kapı kapı insanlarla konuştuk ve onlar da bizleri kırmadılar.

Depremle ilgili olarak öncelikle bilimsel verilerinizin olması lazım. İstanbul'da depremin adı bile konuşulmazken ilk deprem müdürlüğünü sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu dönemde kurmuş. Türkiye'de ilk deprem master planını İBB yapıyor ve hazırlıyor.