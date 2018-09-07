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İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

4 ilde İstanbul merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 15 kişi yakalandı.

07 Eylül 2018 Cuma 19:12
İstanbul merkezli organize suç örgütü operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem E.'nin elebaşı olduğu belirtilen suç örgütünün kumar, yağma, gasp, haraç ve tehdit başta olmak üzere birçok olaya karıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, Muğla, Çorum ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 94 mermi, 128 kredi ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, başka bir suç örgütüne bağlı alt grup olduğu belirtilen yapılanmaya yönelik geçmişte düzenlenen operasyonlarda da birçok kişinin gözaltına alındığı ve adreslerinde kaleşnikof tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 19:12
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. Muğla
  5. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  6. Çorum

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