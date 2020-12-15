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Aktüel İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı
Aktüel

İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 11:46:58 -
İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezi 8 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, bir şebekenin, oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden banka görevlisi gibi aradığı 29 kişinin kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde ederek banka hesaplarındaki 2 milyon lirayı boşalttıklarını belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta İstanbul, Antalya, Ankara, Bartın, İzmir, Kayseri, Manisa ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, sim kart ve not defteri ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, 7'sine ev hapsi, 12'sine adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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