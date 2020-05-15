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İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiden 10'u yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:03:04 -
İstanbul merkezli 8 ilde organize suç örgütlerine operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde, organize suç örgütü elebaşları haklarında sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunan 13 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, son zamanlarda sosyal medya aracılığıyla organize suç örgütü elebaşları lehinde ve aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulunarak kamu düzenini bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin'de çalışma başlatıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile Güniz A. ve Ali Y. olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi.

Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.

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