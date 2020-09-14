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Aktüel İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Aktüel

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:30:05 -
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan aralarında muvazzafların da bulunduğu 53 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt yöneticisi (sivil)'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, alınan itirafçı beyanları ile yapılan teşhisler ve teknik analizler sonucunda, aralarında muvazzaf, emekli, ihraç ve istifa eden askerlerin de bulunduğu 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

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