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Aktüel İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:03:56 -
İstanbul merkezli 19 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen" olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i Kovid-19 hastası olması nedeniyle gözaltına alınmadı.

Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.




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