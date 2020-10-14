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Aktüel İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Aktüel

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:52:55 -
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 44 zanlı yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 15 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerin deşifresine ve örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan 47 şüpheliden 44'ü yakalandı.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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