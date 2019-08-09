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İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Medipol Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 38 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Tıp Fakültesi, Hukuk ve Eğitim Fakültesi olmak üzere 38 Dr. Öğretim üyesi alınacağını bildirdi. Başvurular 9 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

İstanbul Medipol Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 38 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta Tıp Fakültesi, Hukuk ve Eğitim Fakültesi olmak üzere 38 Dr. Öğretim üyesi alınacağını bildirdi. Başvurular 9 Ağustos itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynaklan ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik personel alım başvurusu için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

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