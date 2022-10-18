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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 14:11:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 18.10.2022  tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

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