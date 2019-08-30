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"İstanbul, Liverpool taraftarları için özel bir şehir"

- Liverpool'un efsane eski futbolcusu Ian Rush:- (2020 Şampiyonlar Ligi finali) "Bence yeniden İstanbul'a gelmek çok özel bir durum olur. 2005 finali özeldi. Ayrıca Süper Kupa'yı da bu yıl orada kazandık. Tekrar finale uzanırsak çok fazla Liverpool taraftarının İstanbul'daki finale geleceğini düşünüyorum"

30 Ağustos 2019 Cuma 11:59
"İstanbul, Liverpool taraftarları için özel bir şehir"


MONACO (AA) - BAYRAM ALTUĞ - İngiltere'nin Liverpool futbol takımının efsane futbolcusu Ian Rush, İstanbul'un Liverpool taraftarları için özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da oynanacak 2020 Şampiyonlar Ligi finali için yeniden İstanbul'a gelmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Rush, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Liverpool'un elçisi olarak geldiği Monaco'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gelecek yıl İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer almayı hedeflediklerini belirten Rush, "Bence yeniden İstanbul'a gelmek çok özel bir durum olur. 2005 finali özeldi. Ayrıca bu yıl Süper Kupa'yı da orada kazandık. Tekrar finale uzanırsak çok fazla Liverpool taraftarının İstanbul'daki finale geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Rush, İstanbul'un Liverpool taraftarları için özel bir şehir olduğunun altını çizerek, "Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yeniden finale uzanırsa bu taraftarlarımız için de İstanbul'u görmek açısından yeni bir fırsat olacak. Taraftarlarımız bir kez daha İstanbul'da olmaktan çok mutlu olur." değerlendirmesinde bulundu.

Rush, 1989-1990 sezonundan bu yana İngiltere 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) şampiyonluğa hasret kalan Liverpool'un bu yıl hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını arzu ettiğinin altını çizdi.

Geçen sezon Premier Lig'de 96 puan toplamalarına rağmen şampiyonluğa ulaşamadıklarına dikkati çeken Rush, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken ligdeki yarış kadar zorlanmadıklarının kaydetti.



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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:59
  1. Futbol
  2. Ian Rush
  3. İstanbul
  4. Liverpool

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