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Eğitim İstanbul liseleri taban puanı 2021 İstanbul liseleri başarı sıralaması | İstanbul liseleri kontenjanları
Eğitim

İstanbul liseleri taban puanı 2021 İstanbul liseleri başarı sıralaması | İstanbul liseleri kontenjanları

Liselere Giriş Sınavı yani, LGS sınavına girecek olan adaylar tarafından, lise taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İstanbul liseleri taban puanı 2021, İstanbul liseleri başarı sıralaması ve İstanbul liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-04 14:28:00 -
İstanbul liseleri taban puanı 2021 İstanbul liseleri başarı sıralaması | İstanbul liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınavını bu yıl 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirecek. LGS sınav başvurusu hakkında MEB tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak İstanbul’da ikamet eden adaylar İstanbul liseleri için, İstanbul liseleri taban puanı ve kontenjanları araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul liseleri taban puanı 2021 İstanbul liseleri başarı sıralaması | İstanbul liseleri kontenjanları

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