İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL (AA) - İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Msgr. Ruben Tierrablanca Gonzalez son yolculuğuna uğurlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede geçen hafta hayatını kaybeden Gonzalez için Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde cenaze töreni düzenlendi.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sınırla sayıda davetlinin katıldığı törende dualar edildi.
Saint Esprit Katedrali'ndeki töreninin ardından Gonzalez'in naaşı, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı'na getirildi.
İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez'in naaşı dualar eşliğinde defnedildi.