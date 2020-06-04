İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık duyurdu: Darphane gram altın üretimine yeniden başladı

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Haziran’la birlikte birçok farklı sektörün yeniden ticarete başladığını hatırlatan Atayık, pandemi sonrası normalleşme adımlarında yeni bir sayfa açıldığını söyledi.

40 bin işletmeden oluşan Türk kuyumculuk sektörü ve tarihi merkezi Kapalıçarşı'nın da yeniden "merhaba" dediğini aktaran Atayık, "23 Mart’ta virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla tarihinde ilk kez bu kadar uzun süre, tam 70 gün kapısına kilit vurulan tarihi yapıyla sadece Kapalıçarşı değil, etraflarındaki hanlar ve çarşılar da kapatılmıştı.

Çarşıyla birlikte bir anlamda kuyumculuk sektörü de ticarete uzun bir mola vermişti. Her ne kadar üretim Kuyumcukent, Vizyon Park ve Yenibosna bölgesine taşınsa bile Kapalıçarşı, perakende ve toptan ticarette sadece kuyumculuğun değil, birçok farklı sektörlerin de değişmez merkezi olmaya devam ediyor." diye konuştu.