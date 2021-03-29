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Yaşam İstanbul korona yasakları neler? İstanbul kırmızı mı oldu?
Yaşam

İstanbul korona yasakları neler? İstanbul kırmızı mı oldu?

İstanbul yeni yasaklar | 1 Mart itibariyle Türkiye’de yerinde karar dönemi başladı. İstanbul ise 1 Mart’ta açıklanan risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer aldı. Merakla beklenen kabine toplantısı sonucunda illerin risk durumunun güncellenmesi bekleniyor. Peki, İstanbul’da yasaklar döndü mü? Hafta sonu yasakları başlayacak mı? İstanbul’da kafeler kapatılıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-29 16:54:00 -
İstanbul korona yasakları neler? İstanbul kırmızı mı oldu?

1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna ayrıldı. 15 Mart’ta yapılan kabine toplantısında risk haritasının bir süre daha aynı şekilde devam etmesine karar verildi. Son dönemde ülkemizde vakalar 30 bin seviyesine yaklaştı. Hal böyle olunca kısıtlamaların artıp artmayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul’da yasaklar ne zaman başlayacak?

İstanbul korona yasakları neler? İstanbul kırmızı mı oldu?

1 Mart’ta açıklanana risk haritasında İstanbul yüksek riskli iller arasında yer aldı. Son dönemde İstanbul’da vaka sayılarında bir artış var. Bugün kabine toplantısı gerçekleşiyor. Toplantının ardından illerin yeni risk durumları açıklanacak. İstanbul çok yüksek yani kırmızı renkli iller arasına yerleşirse kafeler, restoranlar müşteri almayacak. Toplantı sonunda açıklanan kararlar haberlerimizde yer alacak.

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