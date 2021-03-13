İstanbul yeni yasaklar olur mu? İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde vaka sayısı artıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yasakların geri dönüp dönmeyeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da hangi yasaklar geri dönecek?

İstanbul korona yasakları gelecek mi? İstanbul yeni yasaklar olur mu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya salgınla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Vakaların karşılığında, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının artmadığını biliyoruz” dedi.

İstanbul’da cumartesi günü kısıtlamalarının tekrar uygulanıp uygulanmayacağı yönünde ki soruya Yerlikaya, Sağlık Bakanlığının kısıtlama tedbirlerini sadece vaka sayısıyla değil çeşitli başlıklar altında değerlendirdiğini söyledi.