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Gündem

İstanbul kimlere emanet! Ekrem’in itfaiyesi sürekli çuvallıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-10 23:48:00 - 2023-06-11 00:09:03

İstanbul İkitelli organize sanayi bölgesinde bugün saat 16.00 sularında çıkan yangının üzerinden saatler geçmesine rağmen İBB ekipleri yangını söndüremiyor.

İstanbul'da Başakşehir itfaiyesine 3 km mesafedeki yangına, neredeyse yarım saat geçtikten sonra ilk suyu sıkabilen İBB İtfaiyesi'nin beceriksizliği bir kez daha ortaya kondu.

Yangının neden çıktığı ve zararların boyutu henüz belirlenemedi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, birçok fabrikanın bulunduğu önemli bir sanayi merkezi olarak biliniyor ve yangının etkisi ve yayılma potansiyeli, çevredeki işletmeler ve çalışanlar için endişe kaynağı oluşturuyor.

Aradan saatler geçmesine rağmen yangın söndürülemedi.

Bugün saat 16.00 sularında çıkan yangının üzerinden 7 saatten fazla zaman geçmesine rağmen hala söndürülemedi. Hatta tüm binaya yayıldı.
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Akit binasına acemice müdahale ettiler

Akit gazetesi ve Akit TV’nin ofislerinin yer aldığı Küçükçekmece’deki merkez binasında çıkan yangını önce seyreden, ardından bahçe sular gibi sulayarak 60 saat süren müdahalenin ardından zorla söndüren İBB’ye bağlı itfaiye ekiplerinin beceriksizliği yüzünden koca bir kurum alevlere teslim edildi.

27 Nisan’da meydana gelen ve Akit Medya'nın tüm kuruluşlarını derinden etkileyen yangından yüzbinlerce lira hasar oluştu.

Yangın sonrası İBB yönetimine büyük tepki gösterilirken, Akit Medya'ya destek mesajları yağmıştı.

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