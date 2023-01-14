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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 14:59:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacak.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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