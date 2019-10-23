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İstanbul Kent Konseyi'nin üyesi FETÖ tehlikeli değil diyen Mert Fırat'ın paylaşımları gündeme geldi

İstanbul Kent Konseyi'nin çiçeği burnunda üyesi FETÖ tehlikeli değil diyen Mert Fırat'ın yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 21:28
İstanbul Kent Konseyi'nin üyesi FETÖ tehlikeli değil diyen Mert Fırat'ın paylaşımları gündeme geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluKent Konseyi’ni kurdu. Konsey’in üyeleri arasında ünlü isimler de var.

Popüleri bir diğer isimse oyuncu Mert Fırat.

Fırat’ın geçmişte verdiği söyleşi dünya görüşünü ortaya koyuyor. Özetlemek gerekirse Atatürkçü değilim diyor, Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin lideri olarak görüyor, Gülen Cemaati’nin (FETÖ) tehlikeli görmüyor, liberal yazarları okuduğunu söylüyordu.

Fırat’ın Kent Konseyi’ne girmesiyle eski tweet’leri yeniden gündeme geldi. İşte İmamoğlu’nun akil ismi Mert Fırat’ın mesajlarından bazıları:

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 21:28
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Kent Konseyi
  4. Mert Fırat

YORUM YAZ

  • Ne Kadar Çok benziyorNe Kadar Çok benziyor48 dk önce
    Bu fetocu 15 temmuz öncesinde butu n istihbarat kurumları ellerinde olan hükümet üyeleri başta cb olmak üzere öve öve bitiremiyorlardi..15 temmuz akşamı maliye bakanlığı aktif sen üyeleri nin aidatını sendika hesabına yatırıyordu.. sizce bu daha tuaf değil mi?
  • Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu Ahmet Faruk Çarıkcıoğlu 54 dk önce
    CHP terör partisidir.
  • Dadaş Dadaş 1 sa önce
    Akit gazetesi neyi popüler bunun 80 milyondan sade biri benide popüler yazsana Türkiye genelinde ata sporuna hizmet etmiş ve çok tanınmış biriyimvallahi onu ben tanımıyorum
  • Emre BayındırEmre Bayındır8 sa önce
    Yanlış demiş: FETÖ' de tehlikeli, AKP' de. Bu dinci tayfayı memleketten sürmek lazım. Hiç değilse solcuların ne halt oldukları ortada. Yaptıklarından İslam dini zarar görmez. Bizim sözümona dindar tayfanın gözüdoymak bilmiyor. Hesapta ahiret ayaklarına yatıyorlar ama, götürmedikleri mal kalmadı.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 9 sa önce
    Mert fırat,imamoğlu senin de ...
  • fetösavarfetösavar9 sa önce
    hade iyisin istanbul. herşey b.k gibi olacak...
  • Osmnshn Osmnshn 9 sa önce
    SENİN DİZİNİ FİLMİNİ İZLEMEDİM! AMA SANA REYTİNG VERENLERİN TAAAA
  • Nazım KardeşNazım Kardeş10 sa önce
    ........hesap vereceksin
  • pınar demirpınar demir11 sa önce
    sen neymişsin ya yazıklar olsun
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 11 sa önce
    Herkes nasıl ise öyle yönetilir..İstanbullular kendim ettim kendim buldum diyecekler artık. Allahtan başımızda Reis gibi bir yiğit var da bu türden ıvır zıvır çevirilen dümenler Türkiyenin genel gidişine zarara veremiyor...
  • HaticeHatice11 sa önce
    Ey mubarek istanbul kimlerin elindesin senin kurtulman lazim
  • sonersoner11 sa önce
    kent konseyi nedir yahu, şimdi bunlar belediyeden maaş alıp, birde Devletin milletin aleyhinemi çalışacaklar, bu nasıl iş...
  • HizipSavarHizipSavar11 sa önce
    millet boşuna demiyor hdp ve pkklılar işe alınacak diye iyi takip edin fen işleri ve isparka dikkat kadrolaşmayı takip edin bakın kim ler işe alınacak.

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