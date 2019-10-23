İstanbul Kent Konseyi'nin üyesi FETÖ tehlikeli değil diyen Mert Fırat'ın paylaşımları gündeme geldi İstanbul Kent Konseyi'nin çiçeği burnunda üyesi FETÖ tehlikeli değil diyen Mert Fırat'ın yakın zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluKent Konseyi’ni kurdu. Konsey’in üyeleri arasında ünlü isimler de var. Popüleri bir diğer isimse oyuncu Mert Fırat. Fırat’ın geçmişte verdiği söyleşi dünya görüşünü ortaya koyuyor. Özetlemek gerekirse Atatürkçü değilim diyor, Abdullah Öcalan’ı Kürtlerin lideri olarak görüyor, Gülen Cemaati’nin (FETÖ) tehlikeli görmüyor, liberal yazarları okuduğunu söylüyordu. Fırat’ın Kent Konseyi’ne girmesiyle eski tweet’leri yeniden gündeme geldi. İşte İmamoğlu’nun akil ismi Mert Fırat’ın mesajlarından bazıları:

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