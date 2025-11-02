İstanbul Kartal'da kolonları çatlayan bina acilen tahliye edildi

İstanbul'un Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanda yaşanan çatlak ihbarı, bölgede hareketli anlara neden oldu.

Kolonlarında çatlaklar oluştuğu fark edilen 17 daireli binaya, vatandaşların ihbarı üzerine hızla polis, AFAD, UMKE ve Kartal Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

BİNA MÜHÜRLENDİ, ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sokakta yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binada ikamet eden vatandaşlar, bazı önemli eşyalarını alarak binayı boşalttı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından ekipler, binanın olası bir riski engellemek amacıyla mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek güvenlik altına alınırken, detaylı ve kapsamlı teknik incelemelerin yarın (Pazartesi) yapılacağı öğrenildi.