İstanbul Kartal'da kolonları çatlayan bina acilen tahliye edildi
İstanbul Kartal'da, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 4 katlı ve 17 daireli bir apartmanın kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İhbar üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina mühürlenirken, çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanda yaşanan çatlak ihbarı, bölgede hareketli anlara neden oldu.
Kolonlarında çatlaklar oluştuğu fark edilen 17 daireli binaya, vatandaşların ihbarı üzerine hızla polis, AFAD, UMKE ve Kartal Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
BİNA MÜHÜRLENDİ, ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sokakta yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binada ikamet eden vatandaşlar, bazı önemli eşyalarını alarak binayı boşalttı.
Yapılan ilk incelemelerin ardından ekipler, binanın olası bir riski engellemek amacıyla mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek güvenlik altına alınırken, detaylı ve kapsamlı teknik incelemelerin yarın (Pazartesi) yapılacağı öğrenildi.
Yerel
Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"