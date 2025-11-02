  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel İstanbul Kartal'da kolonları çatlayan bina acilen tahliye edildi
Yerel

İstanbul Kartal'da kolonları çatlayan bina acilen tahliye edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Kartal'da kolonları çatlayan bina acilen tahliye edildi

İstanbul Kartal'da, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 4 katlı ve 17 daireli bir apartmanın kolonlarında çatlaklar tespit edildi. İhbar üzerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı boşaltılan bina mühürlenirken, çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İstanbul'un Kartal ilçesi, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanda yaşanan çatlak ihbarı, bölgede hareketli anlara neden oldu.

Kolonlarında çatlaklar oluştuğu fark edilen 17 daireli binaya, vatandaşların ihbarı üzerine hızla polis, AFAD, UMKE ve Kartal Belediyesi ekipleri yönlendirildi.

 

BİNA MÜHÜRLENDİ, ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

 

Olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sokakta yoğun güvenlik önlemleri aldı. Binada ikamet eden vatandaşlar, bazı önemli eşyalarını alarak binayı boşalttı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından ekipler, binanın olası bir riski engellemek amacıyla mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek güvenlik altına alınırken, detaylı ve kapsamlı teknik incelemelerin yarın (Pazartesi) yapılacağı öğrenildi.

 

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"
Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"

Yerel

Bakan Kurum, Gebze'de çökme alarmının bilançosunu açıkladı: "Bugün itibariyle 16 bina tahliye edildi"

Gebze’de yıkımın ardından tehlike sürüyor! 12 bina mühürlendi, 3’ü tahliye edildi!
Gebze’de yıkımın ardından tehlike sürüyor! 12 bina mühürlendi, 3’ü tahliye edildi!

Gündem

Gebze’de yıkımın ardından tehlike sürüyor! 12 bina mühürlendi, 3’ü tahliye edildi!

Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Yaşam

Balıkesir günlerdir sallanıyor! Sındırgı’da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23