İstanbul kar yağışı | Beklenene kış İstanbul’a da geldi. Aylardır mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıkların yaşandığı, yağmurun yağmadığı İstanbul’da sıcaklık düştü ve yağışlar başladı. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Yurdun geneli kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da ise günlerdir yağmur yağıyor. İstanbullular hem barajların dolması hem de özlediklerin kar yağışının bu yıl olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'da kar yağışının cuma günü başlayacağı ancak pazar günü lapa lapa bir kar yağışının gözlenebileceği ifade ediliyor.