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Yaşam İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
Yaşam

İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul hava durumu | İstanbul’da hafta sonu başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Pek çok kente yılın ilk karı düşerken İstanbullular beyaz örtünün ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? | İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a lapa lapa kar yağar mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:06:00 -
İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İstanbul kar yağışı  | Beklenene kış İstanbul’a da geldi. Aylardır mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıkların yaşandığı, yağmurun yağmadığı İstanbul’da sıcaklık düştü ve yağışlar başladı. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul kar yağışı ne zaman? | İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Yurdun geneli kar yağışının etkisi altında. İstanbul’da ise günlerdir yağmur yağıyor. İstanbullular hem barajların dolması hem de özlediklerin kar yağışının bu yıl olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'da kar yağışının cuma günü başlayacağı ancak pazar günü lapa lapa bir kar yağışının gözlenebileceği ifade ediliyor.

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