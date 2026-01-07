İstanbul kar ne zaman yağacak? Bu hafta sonu kar var mı?

İstanbul’da milyonların aklındaki tek soru “Kar ne zaman yağacak?” oluyor. Geçtiğimiz hafta kentin yalnızca 5 ilçesinde kar yağışı etkili olmuş, okullar tatil edilmişti. Ancak İstanbul genelinde beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji tahminlerinde sıcaklıkların hızla düşeceğinin açıklanması, “Kar bu kez geliyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İstanbul’da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul bugün çok bulutlu bir gün geçiriyor. Gece saatlerine doğru sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında henüz keskin bir düşüş yaşanmayacak. Ancak bu tablo, önümüzdeki günler için sakin bir hava anlamına gelmiyor. Uzmanlar, sistemin yön değiştirmesiyle birlikte İstanbul’un kısa sürede kış koşullarına geri döneceğine dikkat çekiyor.

İstanbul’da lodos etkisi sürecek mi?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre Marmara genelinde güneybatı yönlü rüzgar etkisini artırıyor. İstanbul’da lodosun zaman zaman fırtına şiddetine çıkması bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde rüzgar hızının artmasıyla birlikte deniz ulaşımında aksama riski bulunuyor. Bu güçlü rüzgarın ardından kuzeyden gelecek soğuk hava, kar ihtimalini belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul’da cuma günü kar yağacak mı?

Uzmanlara göre cuma sabahı İstanbul’un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ya da havada kar ihtimali bulunuyor. Ancak son hava analizleri, bu ihtimalin şehir merkezinde zayıfladığını gösteriyor. Marmara’nın doğusunda kar olasılığı daha güçlü görünürken, İstanbul’da yağışın kısa süreli ve etkisiz kalabileceği değerlendiriliyor.

Hafta sonu İstanbul’a kar geliyor mu?

Cumartesi günü sıcaklıklarda geçici bir artış bekleniyor. Ancak bu durum uzun sürmeyecek. Batıdan yaklaşan yeni yağışlı sistemle birlikte pazar günü itibarıyla hava yeniden soğuyacak. Meteoroloji tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde kar yağışı etkisini artıracak. İstanbul için ise özellikle yüksek ve kuzey ilçelerde kar ihtimali yeniden masada.

AKOM uyardı: İstanbul’da sıcaklıklar sert düşecek

AKOM’un değerlendirmelerinde perşembe gününden itibaren İstanbul’da sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşeceği belirtildi. Bu ani düşüşle birlikte don ve buzlanma riski artarken, karla karışık yağmur ihtimali de güçleniyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

İstanbul’da kar ne zaman etkili olacak?

Mevcut tahminlere göre İstanbul’da genel ve uzun süreli bir kar yağışı henüz netleşmiş değil. Ancak hafta sonu ve yeni haftayla birlikte özellikle yüksek kesimlerde kar ihtimali göz ardı edilmiyor. Meteoroloji ve AKOM’un güncel uyarıları yakından takip edilirken, İstanbul için “kar sürprizi” ihtimali tamamen kapanmış değil.