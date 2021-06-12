13 Haziran Kadıköy’de yollar neden kapalı? 81 ilde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulansa da kısıtlamalardan muaf olanlar dışarı çıkabiliyor. Pazar günü İstanbul’da bazı yollar kapalı olacak. Bu sebeple araç kullanacak olanlar alternatif güzergahları araştırıyor. Peki, hangi yollar neden kapalı?

İstanbul kapalı yollar hangileri? İstanbul'da yollar neden kapalı 13 Haziran

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yarın 07.00-13.00 saatleri arasında Kadıköy'de düzenlenecek Cadde 10K Koşusu sebebiyle araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, trafiğe kapatılacak güzergahlar şu şekilde sıralandı:

"Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kavşağından Kızıltoprak mevkisi BP Petrol önüne kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Fener Kalamış Caddesi (cadde başından Ahmet Mithat Efendi Cadde Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Çetin Emeç Bulvarı (cadde başından Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak Kavşağı'na kadar olan kısım) ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokaklar, Oramiral Celal Eyicioğlu Sokak."

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 kara yolunun alternatif güzergah olarak kullanılabileceği belirtildi.